В мире
3 Января 2018 07:15
В Перу пассажирский автобус рухнул в 100-метровую пропасть
Авария произошла в 70-ти километрах от столицы Лимы. На участке серпантина, известном как "Поворот дьявола", автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 48 человек, двоим удалось выжить.
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