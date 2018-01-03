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В Перу пассажирский автобус рухнул в 100-метровую пропасть
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3 Января 2018 07:15

В Перу пассажирский автобус рухнул в 100-метровую пропасть

Авария произошла в 70-ти километрах от столицы Лимы. На участке серпантина, известном как "Поворот дьявола", автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 48 человек, двоим удалось выжить.

  

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