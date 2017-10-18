В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии

18 Октября 2017 08:08

Выступая с докладом, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "Китай не откажется от политики открытости, его двери внешнему миру откроются еще шире". По итогам съезда будет избрано новое высшее руководство страны и пересмотрен устав партии. Также на форуме рассмотрят итоги за последние 5 лет. В этом году в съезде участвуют почти 2 тысячи 300 делегатов.