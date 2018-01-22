В парке префектуры Ибараки расцвели "ледовые тюльпаны"

22 Января 2018 17:05

Около 15-ти тысяч растений начали цвести в конце прошлого месяца. Они получили название "ледовые" потому, что их луковицы замораживаются с целью обеспечить цветение в зимнее время. По словам работников парка, "ледовые тюльпаны" будут цвести до конца января.