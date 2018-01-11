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Ограбление по-французски
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11 Января 2018 07:21

Ограбление по-французски

В Париже украли драгоценности на сумму 4 миллиона евро. Инцидент произошел в отеле "Ритц". Пятеро грабителей с топорами ворвались в гостиницу, взломали витрину и похитили представленные в ней элитные ювелирные украшения. По предварительной информации, в ходе происшествия пострадавших нет. Преступники попытались скрыться. Троих из них полиция задержала, остальных разыскивает.

  

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