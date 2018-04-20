В Москве скончалась актриса Нина Дорошина

21 Апреля 2018 12:18

В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби". Об этом сообщают СМИ. Нина Михайловна - народная артистка PСФCP. Ее работа была отмечена орденом Почета и орденом Дружбы.