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В Кыргызстане на президентских выборах лидирует Сооронбай Жээнбеков
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16 Октября 2017 07:07

В Кыргызстане на президентских выборах лидирует Сооронбай Жээнбеков

По предварительным данным, экс-премьер набирает более половины голосов. Всего свой выбор сделали 1 миллион 557 тысяч избирателей. Сооронбай Жээнбеков намерен продолжить реформы, начатые действующим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

  

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