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В Красноярске выбрали самые красивые фигуры из снега и льда
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12 Января 2018 19:07

В Красноярске выбрали самые красивые фигуры из снега и льда

На ежегодный фестиваль съехались 58 профессионалов из России, Беларуси, Латвии и даже Японии. Победителем в номинации "Лед" стал дуэт художников из Екатеринбурга.  

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