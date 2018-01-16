В Колумбии рухнул строящийся над ущельем мост

16 Января 2018 12:05

ЧП в Колумбии. В пригороде Боготы рухнул строящийся над ущельем мост. В момент трагедии на конструкции находились около 40 строителей. Погибли 10 человек. Еще трое ранены. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция. Под завалами все еще могут находится рабочие. Отметим, мост строился над обрывом на высоте около 280 метров. Он должен был соединить столицу страны с городом Виллависенсио.