В Китае аномальный мороз

25 Января 2018 08:00

Аномальный мороз сковал северные регионы КНР. В районе горного хребта Большой Хинган температура достигла отметки минус 50 градусов. Это рекорд за последние 57 лет. К пятнице в большинстве городов на северо-востоке Китая потеплеет до минус 30.