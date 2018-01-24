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В Китае аномальный мороз
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25 Января 2018 08:00

В Китае аномальный мороз

Аномальный мороз сковал северные регионы КНР. В районе горного хребта Большой Хинган температура достигла отметки минус 50 градусов. Это рекорд за последние 57 лет. К пятнице в большинстве городов на северо-востоке Китая потеплеет до минус 30. 

  

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