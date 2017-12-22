В Каталонии продолжается голосование на внеочередных парламентских выборах

21 Декабря 2017 19:03

В борьбе участвуют как сторонники единой Испании, так и ее противники. Среди кандидатов и экс-глава женералитата Карлес Пучдемон, который возглавляет партию "Вместе за Каталонию". Политик по-прежнему остается в Бельгии. Туда он бежал после того, как суд Мадрида обвинил его в мятеже.

Карлес Пучдемон, глава партии "Вместе за Каталонию":

"Это ненормальные выборы — с кандидатами в тюрьме, с кандидатами в изгнании, с вмешательством в институты нашей страны и с отсутствием свободы выражения. Но это очень важный для Каталонии день. Я верю, что эти выборы приведут к восстановлению демократии. Сегодня мы вновь продемонстрируем силу стойкого народа".

Явка на этот раз отмечена высокая. По прогнозам, поддержка партий, которые выступают за независимость, и тех политических сил, которые отстаивают территориальную целостность Испании, примерно равная. Голосование проводится при усиленных мерах безопасности.