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В Каталонии началось голосование на внеочередных парламентских выборах
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21 Декабря 2017 12:06

В Каталонии началось голосование на внеочередных парламентских выборах

Свыше двух с половиной тысяч избирательных участков открылись ровно час назад. Они будут работать до 10 часов вечера. Согласно опросам, явка на выборах на этот раз может побить рекорд и превысить 80 процентов. Ожидается, что основная борьба развернется между центристской партией "Граждане" и "Левыми республиканцами Каталонии". А также выступающей за независимость партией находящегося в Брюсселе Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию".

  

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