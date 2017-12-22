В Каталонии началось голосование на внеочередных парламентских выборах

21 Декабря 2017 12:06

Свыше двух с половиной тысяч избирательных участков открылись ровно час назад. Они будут работать до 10 часов вечера. Согласно опросам, явка на выборах на этот раз может побить рекорд и превысить 80 процентов. Ожидается, что основная борьба развернется между центристской партией "Граждане" и "Левыми республиканцами Каталонии". А также выступающей за независимость партией находящегося в Брюсселе Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию".