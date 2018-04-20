В мире
20 Апреля 2018 13:10
В Европе после затяжной зимы наступило апрельское лето
Столбики термометров поднялись до аномальных для этого времени 28 тепла. В Германии и Нидерландах уже загорают. Жара там гарантированно продержится до следующей пятницы. Этот апрель стал самым жарким за последние 70 лет.
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