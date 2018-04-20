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В Европе после затяжной зимы наступило апрельское лето
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20 Апреля 2018 13:10

В Европе после затяжной зимы наступило апрельское лето

Столбики термометров поднялись до аномальных для этого времени 28 тепла. В Германии и Нидерландах уже загорают. Жара там гарантированно продержится до следующей пятницы. Этот апрель стал самым жарким за последние 70 лет.

  

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