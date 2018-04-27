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В Доме мира завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи
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27 Апреля 2018 08:02

В Доме мира завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи

Внимание мировых СМИ сегодня приковано к Республике Корея. В Доме мира в пограничном пункте Пханмунджом час назад завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи. Событие поистине историческое. Это первые за более чем 10 лет переговоры двух лидеров. На встрече Ким Чен Ын заявил, что прибыл в Пханмунджом с ощущением начала новой истории, и пообещал, что больше не будет будить Мун Чжэ Ина ракетными запусками по утрам. Президент Южной Кореи призвал коллегу вместе принести мир и процветание на Корейский полуостров и поблагодарил его за решительность. В последующие два дня главы стран обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

  

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