В мире
27 Апреля 2018 08:02
В Доме мира завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи
Внимание мировых СМИ сегодня приковано к Республике Корея. В Доме мира в пограничном пункте Пханмунджом час назад завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи. Событие поистине историческое. Это первые за более чем 10 лет переговоры двух лидеров. На встрече Ким Чен Ын заявил, что прибыл в Пханмунджом с ощущением начала новой истории, и пообещал, что больше не будет будить Мун Чжэ Ина ракетными запусками по утрам. Президент Южной Кореи призвал коллегу вместе принести мир и процветание на Корейский полуостров и поблагодарил его за решительность. В последующие два дня главы стран обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
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