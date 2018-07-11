В Брюсселе сегодня начинается двухдневный саммит НАТО

Ожидается, что центральной темой форума станет обсуждение расходов на оборону. Ранее союзники приняли решение довести их до двух процентов ВВП до 24 года. Однако, по мнению США, этих взносов недостаточно. Американский лидер, направляясь на саммит, написал на своей странице в «Твиттер», что многие страны - участницы альянса не только не выделяют необходимых средств, но еще и остаются должны США, которые их защищают. Отметим, что саммит НАТО дает старт европейскому турне Дональда Трампа. В рамках поездки в Хельсинки пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава США также посетит Великобританию, где встретится с премьером Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.