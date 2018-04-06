В Британии специалисты так и не установили страну происхождения отравляющего вещества

5 Апреля 2018 07:03

Глава британского МИД оказался в неловком положении. Причиной стало признание главы химической лаборатории в Портон-Дауне о том, что специалисты так и не установили страну происхождения отравляющего вещества. Министр утверждал ранее со ссылкой на эту же лабораторию, что источником опасного газа была Россия. Позицию члена правительства критикует лидер оппозиции Джереми Корбин.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: "Борис Джонсон категорически утверждал, кажется, он сказал: "Уверен на 101 процент", что вещество происходит из России. А Портон-Даун этого не говорил. По их словам, они идентифицировали "Новичок", но не могут определить, откуда он. То есть либо у министра есть информация, которой он не делится с Портон-Дауном, либо он несколько преувеличил".

4 марта экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери. Сразу же в причастности к инциденту обвинили Москву. Россия все спекуляции на этот счет категорически отвергает.