В мире
13 Апреля 2018 17:03
В Болгарии столкнулись пассажирский автобус и легковое авто
В Болгарии не менее шести человек погибли и 22 пострадали после столкновения пассажирского автобуса с легковым авто. Направлявшийся в Софию из Бургаса автобус перевернулся и упал в кювет. По информации местных СМИ, число погибших может возрасти до 10. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.
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