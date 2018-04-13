В Болгарии столкнулись пассажирский автобус и легковое авто

13 Апреля 2018 17:03

В Болгарии не менее шести человек погибли и 22 пострадали после столкновения пассажирского автобуса с легковым авто. Направлявшийся в Софию из Бургаса автобус перевернулся и упал в кювет. По информации местных СМИ, число погибших может возрасти до 10. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.