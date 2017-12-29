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В Берлине впервые создадут зону безопасности для женщин
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30 Декабря 2017 09:07

В Берлине впервые создадут зону безопасности для женщин

Организаторы празднования Нового года в Берлине впервые создадут зону безопасности для женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами. Одна из таких зон будет находиться недалеко от Бранденбургских ворот. На такие меры власти города решили пойти из-за массовых нападений на женщин, совершенных мигрантами в ФРГ в период новогодних праздников в 2016-м.

  

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