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В Берлине автомобиль протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии
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26 Декабря 2017 08:01

В Берлине автомобиль протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии

За рулем был 58-летний мужчина. В машине полиция нашла канистры с бензином и жидкостью для розжига. Теракт у смертника не получился - никто не пострадал, а сам преступник госпитализирован. Как оказалось, мужчина планировал и еще одну атаку. Он оставил горючие материалы и под офисом Ангелы Меркель.

  

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