В Берлине автомобиль протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии

26 Декабря 2017 08:01

За рулем был 58-летний мужчина. В машине полиция нашла канистры с бензином и жидкостью для розжига. Теракт у смертника не получился - никто не пострадал, а сам преступник госпитализирован. Как оказалось, мужчина планировал и еще одну атаку. Он оставил горючие материалы и под офисом Ангелы Меркель.