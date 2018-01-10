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В Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира по биатлону
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10 Января 2018 17:10

В Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира по биатлону

Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Этап стартовал мужской индивидуальной гонкой на 20 километров. Из белорусов на дистанцию уже отправились Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Роман Елетнов. В ближайшее время на старте окажется и Антон Смольский. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".

  

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