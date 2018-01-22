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В Беларуси сегодня снега не ожидается
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22 Января 2018 07:14

В Беларуси сегодня снега не ожидается

Утром местами туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до минус 9. В ночь на вторник при прояснениях будет до минус 18°. Однако к среде вновь потеплеет.

  

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