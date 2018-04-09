У берегов Сахалина успешно завершилась спасательная операция

9 Апреля 2018 15:05

Все 54 рыбака, оказавшихся на оторванной льдине в заливе Мордвинова, доставлены на берег. Никто из них за медицинской помощью не обращался. Как мы сообщали ранее, в полукилометре от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров. И мужчин на льдине понесло в море.