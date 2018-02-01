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У берегов Кирибати затонул паром
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1 Февраля 2018 07:15

У берегов Кирибати затонул паром

На его борту находилось 88 человек. Среди них 23 школьника. Поисково-спасательная операция в Тихом океане продолжается. В ней участвует шесть рыболовецких судов и четыре самолета Новой Зеландии, США и Австралии. Однако шансы найти выживших с каждой минутой уменьшаются. Правительство островного государства Полинезии и Микронезии объявило неделю молитвы за пропавших.

  

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