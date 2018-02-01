У берегов Кирибати затонул паром

1 Февраля 2018 07:15

На его борту находилось 88 человек. Среди них 23 школьника. Поисково-спасательная операция в Тихом океане продолжается. В ней участвует шесть рыболовецких судов и четыре самолета Новой Зеландии, США и Австралии. Однако шансы найти выживших с каждой минутой уменьшаются. Правительство островного государства Полинезии и Микронезии объявило неделю молитвы за пропавших.