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У берегов французского острова Реюньон спасли польского путешественника
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28 Декабря 2017 15:14

У берегов французского острова Реюньон спасли польского путешественника

У берегов французского острова Реюньон спасли польского путешественника, который утверждает, что 7 месяцев дрейфовал по Индийскому океану на шлюпке. Збигнев Рекет рассказал, что родился в Польше, но получил американскую грин-карту и перебрался в США. В 2014-м он поехал в Индию, чтобы купить большую шлюпку. Именно с этого и начались его злоключения. В пути шлюпка потеряла мачту, и ее понесло в противоположном направлении. Рекет - а путешествовал он вместе с кошкой - пересек Индийский океан и достиг Коморских островов, которые находятся между Африкой и Мадагаскаром.

  

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