ЦИК Азербайджана утвердил окончательные итоги выборов президента

15 Апреля 2018 15:02

Победу с большим перевесом одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. За него проголосовали чуть более 86 % избирателей. Далее итоговый протокол ЦИК будет передан на рассмотрение и утверждение Конституционного суда. После в течение трех дней должна состояться инаугурация главы государства. Отметим, Президент Азербайджана впервые избран на семилетний срок.