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ЦИК Азербайджана утвердил окончательные итоги выборов президента
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15 Апреля 2018 15:02

ЦИК Азербайджана утвердил окончательные итоги выборов президента

Победу с большим перевесом одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. За него проголосовали чуть более 86 % избирателей. Далее итоговый протокол ЦИК будет передан на рассмотрение и утверждение Конституционного суда. После в течение трех дней должна состояться инаугурация главы государства. Отметим, Президент Азербайджана впервые избран на семилетний срок.

  

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