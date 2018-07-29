Тайфун "Джондари" обрушился на западное побережье Японии

Местные власти в экстренном порядке эвакуируют тысячи жителей в безопасные места. Уже известно о погибших и пострадавших. В одном из зданий найдено тело 85-летней женщины. Еще 16 человек получили разной степени травмы. Отметим, что стихия сопровождается ливнями, шквалистым ветром и высокими волнами. В регионе отменены около 160 внутренних авиарейсов, зафиксированы задержки движения поездов. Без электричества остаются тысячи жилых домов.