Главная>>В мире>>Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии
В мире
RSS
Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии
Скачать Поделиться

4 Апреля 2018 07:02

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Пострадали три человека. Один из них - 36-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии. Огонь открыла женщина в темной одежде с платком на голове. Позже она покончила с собой. Телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщает, что это Насим Агхдам. Вероятно, принадлежащий ей сайт неоднократно критиковал YouTube.

Власти не связывают этот инцидент с терроризмом. Президент США выразил соболезнования. Расследование продолжается.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =