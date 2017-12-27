Стрельба в Москве

27 Декабря 2017 12:03

В здании кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке российской столицы директор открыл огонь по людям. Погиб один человек, двое ранены. Причиной инцидента стали долги. Утром на территорию фабрики приехали судебные приставы. Сейчас открывший огонь мужчина находится в здании. Ранее в СМИ появлялась информация, что он удерживает несколько человек в заложниках. Однако, по данным московской полиции, это не соответствует действительности. К зданию подъезжают автобусы с ОМОНом, готовится штурм.