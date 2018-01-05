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США запустили ракету-носитель "Фалкон-9" с секретным спутником Zuma
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8 Января 2018 09:08

США запустили ракету-носитель "Фалкон-9" с секретным спутником Zuma

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель "Фалкон-9" с секретным спутником Zuma. Первый старт этого года прошел с базы ВВС США на мысе Канаверал несколько часов назад. Спустя восемь минут первая ступень ракеты-носителя благополучно опустилась на специальную посадочную платформу. Отметим, SpaceX не разглашает, какие именно функции будет выполнять секретный правительственный спутник.

  

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