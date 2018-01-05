США запустили ракету-носитель "Фалкон-9" с секретным спутником Zuma

8 Января 2018 09:08

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель "Фалкон-9" с секретным спутником Zuma. Первый старт этого года прошел с базы ВВС США на мысе Канаверал несколько часов назад. Спустя восемь минут первая ступень ракеты-носителя благополучно опустилась на специальную посадочную платформу. Отметим, SpaceX не разглашает, какие именно функции будет выполнять секретный правительственный спутник.