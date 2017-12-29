Сирийские СМИ сообщают об эвакуации лидеров ИГ на американских вертолетах

30 Декабря 2017 09:04

Тем временем агентство "Сана" распространило информацию о том, что американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства" в Сирию. Так, несколько американских бортов поднялись в воздух на севере Дейр-эз-Зора и, пролетев над лагерем Эс-Сад, приземлились недалеко от города Хасеке. На борту находились бежавшие командиры "Исламского государства". Агентство также напоминает, что ранее несколько американских вертолетов вывезли в провинцию Хасеке 47 полевых командиров террористов. Впрочем, в Пентагоне отрицают какие-либо связи с террористической группировкой.