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Сирийские СМИ сообщают об эвакуации лидеров ИГ на американских вертолетах
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30 Декабря 2017 09:04

Сирийские СМИ сообщают об эвакуации лидеров ИГ на американских вертолетах

Тем временем агентство "Сана" распространило информацию о том, что американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства" в Сирию. Так, несколько американских бортов поднялись в воздух на севере Дейр-эз-Зора и, пролетев над лагерем Эс-Сад, приземлились недалеко от города Хасеке. На борту находились бежавшие командиры "Исламского государства". Агентство также напоминает, что ранее несколько американских вертолетов вывезли в провинцию Хасеке 47 полевых командиров террористов. Впрочем, в Пентагоне отрицают какие-либо связи с террористической группировкой.

  

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