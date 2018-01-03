Сильные снегопады вызвали транспортный коллапс в ряде регионов Китая

4 Января 2018 15:16

Так, в центральной части страны первый снег нарушил работу аэропорта города ШиЯнь. Закрыта взлетно-посадочная полоса отменены десятки рейсов. Из-за сильных осадков в регионе была перекрыта часть автотрасс. Наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении. Власти ряда провинций центральной части Китая объявили желтый уровень опасности. В ближайшие дни там ожидаются снегопады и дожди.