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Шотландия парализована снегопадом
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17 Января 2018 17:03

Шотландия парализована снегопадом

Из-за резко ухудшившихся погодных условий сотни автомобилистов провели ночь в машинах. Нарушено и движение общественного транспорта: на дорогах гололедица. В регионе закрыты десятки школ. Министр транспорта Шотландии принес извинения автовладельцам, но отметил, что местные власти сделали все возможное, чтобы избежать коллапса.
  

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