Шотландия парализована снегопадом

17 Января 2018 17:03

Из-за резко ухудшившихся погодных условий сотни автомобилистов провели ночь в машинах. Нарушено и движение общественного транспорта: на дорогах гололедица. В регионе закрыты десятки школ. Министр транспорта Шотландии принес извинения автовладельцам, но отметил, что местные власти сделали все возможное, чтобы избежать коллапса.