Сегодня Пхеньян и Сеул отметили 68-ую годовщину начала Корейской войны мирными переговорами

Сегодня Пхеньян и Сеул впервые за последние 7 лет отметили 68-ую годовщину начала Корейской войны мирными переговорами. На встрече обсуждали возобновление линий телефонной и факсимильной связи на двух участках буферной зоны, а также восстановление коммуникации между военными судами двух государств.

В Южной Корее по всей стране состоялись памятные мероприятия. В них участвовали около 5 тысяч человек. Выступая на церемонии, премьер-министр Ли Нак Ён заявил, что мир и процветание - лучшая награда за самоотверженность участников Корейской войны.