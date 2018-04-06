Российские олигархи сталкиваются с очень тщательными проверками в США

5 Апреля 2018 12:05

Состоятельных гостей допрашивают прямо в аэропорту. У них изымаются все электронные устройства. Ажиотаж начался по распоряжению спецпрокурора США по России. Роберт Мюллер ведет расследование возможности прямого или косвенного финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.

Тем временем в администрации президента США заявили о планах ввести санкции против ряда россиян, включенных в так называемый кремлевский список. Официально о новых мерах объявят до конца недели.