В мире
2 Февраля 2018 07:09
Российские атлеты сегодня ждут ответа от МОК
После того как 28 спортсменов были оправданы по решению Арбитражного суда в Лозанне, олимпийский комитет России потребовал от МОКа направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры 15-ти атлетам. Основная масса - представители лыжных гонок, скелетона, конькобежного и санного спорта.
Напомним, Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане ровно через неделю – 9 февраля.
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