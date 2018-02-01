Российские атлеты сегодня ждут ответа от МОК

2 Февраля 2018 07:09

После того как 28 спортсменов были оправданы по решению Арбитражного суда в Лозанне, олимпийский комитет России потребовал от МОКа направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры 15-ти атлетам. Основная масса - представители лыжных гонок, скелетона, конькобежного и санного спорта.

Напомним, Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане ровно через неделю – 9 февраля.