В Минске подвели итоги международного конкурса "Королева Весна"

Титул завоевала Анастасия Кобцева из России. В финале приняли участие 8 студенток из Беларуси, России, Армении и Латвии. Нашу страну представляли три участницы. Мария Соловьева из Витебска удостоилась титула "Первая вице-королева Весна". Организаторы проекта - Белорусский союз молодежи - финальное шоу посвятили малой родине, путешествиям и спорту. Нововведением этого года стало создание кубка конкурса "Королева Весна". Следующий финал пройдет в Ставрополе.

На кону было не только звание "Королева Весна", но и 9 титулов, среди которых Королева Грация, Дружба, Фотогеничность и Оригинальность.