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Россия и США могут остановить авиасообщение
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20 Апреля 2018 07:07

Россия и США могут остановить авиасообщение

Москва обвиняет Вашингтон в намеренной задержке выдачи американских виз не только рядовым гражданам, но и российским пилотам. Официальный срок ожидания решения по визе, который раньше составлял 85 дней, сейчас увеличился до 250. В компании "Аэрофлот" - единственной, которая регулярно совершает рейсы между Россией и США, - проблему с визами у экипажа подтвердили.

  

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