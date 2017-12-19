Резолюцию по Иерусалиму вынесут на рассмотрение Генассамблеи ООН

19 Декабря 2017 09:02

Это требование арабских стран после того, как в Совбезе США наложили вето на документ. Несмотря на то что проект поддержали 14 стран.

Франсуа Делаттр, постоянный представитель Франции при ООН:

"Результат голосования отображает желание 14 членов Совета Безопасности подтвердить свою коллективную приверженность международному праву, а также касательно статуса Иерусалима. Данный вопрос является решающим для любой перспективы мира. Итоги голосования выражают волю подавляющего большинства членов Совета по резолюции, которую вынес на рассмотрение Египет".

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН:

"Тот факт, что данное вето применяется в защиту американского суверенитета и в защиту роли США в ближневосточном мирном процессе, не вызывает у нас чувства стыда. За это должно быть стыдно остальным членам Совета Безопасности ООН. Происходящее на заседании - оскорбление, которое не будет забыто. Это еще один пример того, как международная организация наносит больше вреда, чем приносит пользы по урегулированию палестино-израильского конфликта".

Отметим, документ только напоминал о принятой ранее концепции разрешения арабо-израильского конфликта.