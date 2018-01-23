В мире
23 Января 2018 09:04
Продавцы электронной техники не рекомендуют кусать телефоны
В Китае покупатель в магазине решил оригинальным способом проверить подлинность iPhone. Мужчина надкусил аппарат, отчего гаджет просто взорвался. Инцидент записали камеры видеонаблюдения. Покупатель успел достать телефон изо рта, поэтому травмы не очень серьезные. Продавцы электронной техники не рекомендуют кусать телефоны, а просто использовать их по назначению.
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