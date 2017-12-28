В мире
28 Декабря 2017 07:04
Предполагаемый организатор взрыва в Петербурге попал в объектив камеры наблюдения
Мужчина зашел в супермаркет под видом покупателя и оставил в камере хранения объемный рюкзак.
Напомним, накануне в результате взрыва в магазине пострадали 10 человек. Самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Здание, где располагается магазин, не повреждено. Пожара тоже не было. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. В супермаркетах города на Неве усиливают контроль за камерами хранения.
Другие новости
28.12.2017 17:10 / В мире Срочная эвакуация населения проходит на острове Суматра
28.12.2017 17:06 / В мире В магазинах сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге демонтировали все камеры хранения
28.12.2017 15:14 / В мире У берегов французского острова Реюньон спасли польского путешественника
28.12.2017 15:11 / В мире Чикаго замерзает
28.12.2017 15:08 / В мире Кровавый теракт произошел в Кабуле
28.12.2017 15:05 / В мире Опубликовано фото предполагаемого террориста в супермаркете Петербурга
28.12.2017 13:09 / В мире Киев начал переговоры по освобождению остающихся в плену украинцев
28.12.2017 13:02 / В мире Мощные снегопады спровоцировали энергоаварии в Кыргызстане
28.12.2017 12:09 / В мире Энергоавария стала причиной остановки аттракционов в старейшем Диснейленде
28.12.2017 12:06 / В мире Серия терактов в Кабуле
28.12.2017 12:05 / В мире Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге официально признан терактом
28.12.2017 09:05 / В мире На Мальте частный самолет врезался в здание
28.12.2017 09:02 / В мире Соединенное Королевство в плену снежной стихии
28.12.2017 08:04 / В мире Отели Греции вводят туристический сбор со следующей недели
28.12.2017 08:03 / В мире Мощный шторм "Брюно" обрушился на запад Франции
28.12.2017 08:01 / В мире Стрельба у школы на юге Турции
28.12.2017 07:10 / В мире Новогодний фейерверк в Бразилии посетят около 3 миллионов человек
28.12.2017 07:07 / В мире Киев назвал серьезной ошибкой приглашение Саакашвили в Украину