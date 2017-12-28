Предполагаемый организатор взрыва в Петербурге попал в объектив камеры наблюдения

28 Декабря 2017 07:04

Мужчина зашел в супермаркет под видом покупателя и оставил в камере хранения объемный рюкзак.

Напомним, накануне в результате взрыва в магазине пострадали 10 человек. Самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Здание, где располагается магазин, не повреждено. Пожара тоже не было. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. В супермаркетах города на Неве усиливают контроль за камерами хранения.