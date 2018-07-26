Пожары в Европе. Швеция во власти огня, в Греции десятки человек сгорели заживо

26 Июля 2018

Кстати, для локализации пожара на торфяниках Латвии требуется еще хотя бы два воздушных судна. Но свободных единиц у соседей нет. Как известно, много сил брошено на тушение лесных пожаров в Швеции.

А с начала недели - подобная помощь нужна и Греции.Там огонь вплотную подобрался к острову Родос. В стране по-прежнему действует режим чрезвычайного положения из-за огня. К спасательной операции привлечены дополнительные силы полиции, береговая охрана и армия. По последним данным, жертвами стихии стали более 80 человек, около 200 пострадали. Продолжаются поиски пропавших без вести. Число жертв пожара может возрасти: город Мати в 30 километрах от Афин выгорел полностью, и пожарные до сих пор разбирают завалы. В одной из местных вилл заживо сгорели 26 человек.

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