Повышенный уровень опасности из-за жары объявлен более чем в десяти округах Португалии

Едкий дым и пламя пожаров вплотную подобрались к жилым домам и курортным районам. Туристы бегут даже из самых роскошных отелей. В регионе Алгарве произошел пожар, в результате которого пострадали более 40 человек. 1000 пожарных и авиация борются с огнем, который из-за ветра распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса. От Испании до Скандинавии уже второй месяц рекордно высокие температуры и засуха. На юг Европы обрушилась африканская жара - до плюс 47-ми, потоки раскаленного воздуха переместились с соседнего континента.