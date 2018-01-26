В мире
26 Января 2018 21:24
Польский Сейм принял поправки к закону об Институте национальной памяти
Нововведения вводят уголовную ответственность за пропаганду идеологии Степана Бандеры и отрицание Волынской резни. Санкция за нарушения закона - штраф либо лишение свободы на срок до трех лет.
Споры вокруг деятельности украинских националистов во время Второй мировой войны серьезно испортили отношения между двумя странами. Варшава требует извинений за массовые убийства польского населения Волыни в сороковых годах прошлого века. Киев называет Волынскую резню ответом на репрессии со стороны польской Армии Крайовой.
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