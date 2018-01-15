15 Января 2018 15:02

Стали известные подробности происшествия на фондовой бирже в столице Индонезии. ЧП случилось через несколько минут после окончания утренней торговой сессии - в здании рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами. По словам очевидцев, сначала биржа задрожала, затем из-под ног ушел балкон, находившийся над лобби первого этажа. Под обломками оказались и посетители популярного у туристов кафе. Пострадали более 70 человек. Спасатели версию взрыва исключили. Несмотря на инцидент, вечерние торги начались по расписанию.