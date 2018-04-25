Главная>>В мире>>Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла вдвое
В мире
RSS
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла вдвое
Скачать Поделиться

25 Апреля 2018 12:05

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла вдвое

Тайга полыхает в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии и Тыве. Здесь сжигали траву, а в итоге сгорел дом и несколько дворов. В Амурской области к тушению пожаров привлечена гражданская авиация. Горящие леса уже с трех сторон окружили город Благовещенск. Справиться с огнем пожарным мешает сильный ветер - пламя молниеносно перебрасывается с одного здания на другое.

  

Другие новости

Землетрясение в Турции Землетрасенне ў Турцыі 24.04.2018 15:07 / В мире Землетрясение в Турции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =