Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла вдвое

25 Апреля 2018 12:05

Тайга полыхает в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии и Тыве. Здесь сжигали траву, а в итоге сгорел дом и несколько дворов. В Амурской области к тушению пожаров привлечена гражданская авиация. Горящие леса уже с трех сторон окружили город Благовещенск. Справиться с огнем пожарным мешает сильный ветер - пламя молниеносно перебрасывается с одного здания на другое.