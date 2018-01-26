Пик наводнения в Париже

29 Января 2018 13:05

Уровень воды в Сене поднялся почти на 6 метров выше нормы. По некоторым оценкам, ущерб от стихии может составить около полутора миллиардов евро. Прогнозы синоптиков неутешительны, на Париж надвигается новый циклон. Завтра снова ожидаются дожди.