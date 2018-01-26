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Пик наводнения в Париже
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29 Января 2018 13:05

Пик наводнения в Париже

Уровень воды в Сене поднялся почти на 6 метров выше нормы. По некоторым оценкам, ущерб от стихии может составить около полутора миллиардов евро. Прогнозы синоптиков неутешительны, на Париж надвигается новый циклон. Завтра снова ожидаются дожди.

  

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