На неделе Президент встретился с Генеральным секретарем Международной федерации баскетбола

На неделе выяснилось: мировое спортивное сообщество как раз не против, если Беларусь монополизирует права на проведение больших соревнований.

Вот такое авторитетное мнение Патрика Бауманна. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола приехал в Беларусь, чтобы оценить организацию чемпионата мира среди девушек до 17-ти лет, но "программный" разговор с Александром Лукашенко оказался немного сложнее.

Да, на первый план вышли проблемы мирового спорта. Ведь нынешний гость также входит в состав исполкома Международного олимпийского комитета и работает со Всемирным антидопинговым агентством. Стороны сошлись на том, что современному спорту не хватает честности и прозрачности. Белорусы не понаслышке знакомы с произволом, имевшим место на Играх четырехлетия. Достаточно вспомнить греблю и фристайл. Поэтому Александр Лукашенко высказал претензии к Международному олимпийскому комитету, которые как Глава государства и Глава Национального олимпийского комитета собирается озвучить и перед функционерами МОК.