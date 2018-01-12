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Переговоры о правящей коалиции в Германии близки к успешному завершению
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12 Января 2018 15:07

Переговоры о правящей коалиции в Германии близки к успешному завершению

Как сообщают немецкие СМИ, альянс Меркель и социал-демократов достиг определенного прогресса в ряде вопросов. В том числе стороны договорились не повышать налоговую ставку в Германии и обсудили финансирование проектов в области медицины. Партии достигли соглашения и в ограничении миграции. Теперь приток беженцев будет до 220 тысяч человек в год.

  

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