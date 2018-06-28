ОЗХО теперь сможет наказывать за применение химического оружия

28 Июня 2018

Спецконференция Организации по запрещению химического оружия в Гааге поддержала расширение собственного мандата. Теперь ОЗХО наделили правом не только устанавливать факт применения химоружия, но и называть виновника инцидента. Это инициатива Великобритании. За проголосовали 82 страны, 30 воздержались, 24 - против. Среди них и Беларусь. Россия также не поддержала проект. Ведь новые полномочия не вытекают из Конвенции о запрещении химического оружия.

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