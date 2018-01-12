ООН назвала шокирующим и постыдным высказывание Дональда Трампа о мигрантах

12 Января 2018 17:02

На закрытом совещании в Белом доме политик назвал государства, из которых в США приезжают мигранты, "грязными дырами". Трамп заявил, что люди из таких стран в Соединенных Штатах не нужны.

Руперт Колвилл, пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека:

"Это шокирующие и постыдные высказывания президента США. Сожалею, но я не могу не использовать слово "расистские". Нельзя называть "грязными дырами" целые страны и континенты, чье население не является белым".

В администрации Трампа в свою очередь пояснили: президент имел в виду, что США было бы лучше принимать тех людей, которые могут принести пользу стране. В качестве примера глава Белого дома привел мигрантов из Норвегии.