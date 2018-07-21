ХХVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал историей

За фестивальную неделю прошло 120 проектов. Это выставки, спектакли, презентации, уличные перфомансы, и, конечно, концерты на главной площадке - в Летнем амфитеатре. Фестиваль открывает новые имена, и этот форум не стал исключением. Гран-при в музыкальном детском конкурсе завоевал 12-летний представитель Украины Александр Балабанов, а главная награда вокального соревнования молодых исполнителей эстрадной песни - у румына Марчела Рошка. Белорусские исполнители также в числе лауреатов. Артем Скароль в детском конкурсе удостоен второй премии, а молодой исполнитель Евгений Курчич разделил третью премию с конкурсанткой из Польши.

"Славянский базар" пользуется авторитетом у признанных мастеров сцены. Юбилеи на фестивале отметили композиторы Игорь Лученок и Александр Морозов. А чтобы зажечь именную звезду на звездной площади фестиваля, в Витебск приехала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Кстати, в этом году гостями форума искусств стали представители 41-й страны.

События ХХVII фестиваля освящали почти 400 журналистов из Беларуси, России, Украины, Израиля, Литвы, Латвии, США.